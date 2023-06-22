Вступление в НАТО и "формула мира": в ПАСЕ сделали заявление о будущем Украины

Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Фото: google

На заседании Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира". В организации заявили, что РФ использует оккупацию ЗАЭС в целях шантажа.

Об этом сообщает член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Читайте также:

Вступление в НАТО и "формула мира"

Соответствующую резолюцию поддержали 80 членов Ассамблеи.

"Резолюция ПАСЕ относительно Политических последствий агрессии России против Украины принята 80 голосами!", — говорится в сообщении Кравчук.

О чем идет речь в документе

В документе Ассамблея:

поддерживает создать Реестр ущерба, нанесенного РФ агрессией против Украины;

осуждает разрушение Каховской дамбы;

подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС в целях шантажа";

призывает привлечь к ответственности все ПВК и союзников России, совершающих преступления на территории Украины;

выступает за создание публичного реестра компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.

Напомним, ранее мы писали, что Украина может стать 33-м участником Атлантического альянса. Великобритания заявила о поддержке Киева в этом вопросе по упрощенной процедуре.

В интервью Новини.LIVE бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что страны НАТО не спешат давать разрешение на присоединение Украины к Альянсу, потому что боятся войны с Россией.