"Все життя займався корупцією" — чиновник КМДА оконфузився під час виступу

Новообраний очільник Департаменту запобігання і протидії корупції КМДА. Фото: скриншот з відео КМДА

Сьогодні, 23 листопада, на засіданні Київради депутатам представили очільника Департаменту запобігання і протидії корупції. Посаду обійняв Олег Тимошенко. Під час свого виступу посадовець невдало обмовився про те, що "все життя займався корупцією".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Олег Тимошенко під час свого виступу у КМДА обмовився і сказав, що він "все життя займався корупцією і розкраданням". Новий керівник департаменту зрозумів, що сказав не те, що хотів, коли у Київраді посадовці почали сміятися з висловлення. Тимошенко одразу пояснив, що переплутав слова і "трішки перехвилювався".

Що відомо про Олега Тимошенка

До нового призначення Олег Тимошенко працював головою КП "Муніципальна охорона".

За його словами, він майже 30 років пропрацював в правоохоронних органах, самостійно пройшов шлях від рядового поліціянта до керівних посад, має звання полковника поліції. Був першим заступником начальника Дніпровського районного управління поліції міста Києва.

"Більшу частину життя я займаюсь цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджет. Я на цьому розуміюся. Займаюсь боротьбою з цими ганебними питаннями. Я розумію, як це робити і я буду це робити", — зазначив Олег Тимошенко під час свого виступу.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" призупинила членство депутата Андрія Одарченка, якого звинувачують у корупції, у парламентській групі. Рішення було ухвалено керівництвом фракції.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Це сталося через "корупцію" ексголови Державної служби зв'язку та інформації України. Відтепер Юрій Щиголь виведений зі складу Ставки.