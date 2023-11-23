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"Слуга народу" призупинила членство спійманого на криптохабарі Одарченка

23 листопада 2023 18:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Слуга народу" призупинила членство спійманого на криптохабарі Одарченка
Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Партія "Слуга народу" призупинила членство депутата Андрія Одарченка у парламентській групі. Рішення було ухвалено керівництвом фракції.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу фракції.

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Слуга народу призупинила членство Андрія Одарченка

У партії пояснили, що це звичайна процедура за таких обставин. Підсумкове рішення щодо його справи залежатиме від результатів розслідування.

У "Слузі народу" також наголосили, що ніхто не покриватиме порушення і політична відповідальність уже настала. Наразі справу передано антикорупційним органам.

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Повідомлення Радіо Свободи. Фото: скриншот

Справа Одарченка — що відомо

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) виявили спробу народного депутата України підкупити керівника Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури. Депутат запропонував високопосадовцеві хабар у вигляді біткоїнів.

Пізніше САП та НАБУ заявили про підозру депутату від партії "Слуга народу" Андрію Одарченку через його спробу підкупу голови Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Під час судового засідання прокурори представили аудіозапис розмови політиків, на якій Одарченко вмовляє Найєма здати Харків російській стороні.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд України вчора обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його викрили на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на ремонт університету. У мережі з'явилася розмова між сторонами.

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