"Всю жизнь занимался коррупцией" — чиновник КГГА оконфузился во время выступления

Новоизбранный глава Департамента предотвращения и противодействия коррупции КГГА. Фото: скриншот из видео КГГА

Сегодня, 23 ноября, на заседании Киеврады депутатам представили главу Департамента предотвращения и противодействия коррупции. Должность занял Олег Тимошенко. Во время своего выступления чиновник неудачно оговорился о том, что "всю жизнь занимался коррупцией".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Олег Тимошенко во время своего выступления в КГГА оговорился и сказал, что он "всю жизнь занимался коррупцией и хищением". Новый руководитель департамента понял, что сказал не то, что хотел, когда в Киевраде чиновники стали смеяться над высказыванием. Тимошенко сразу объяснил, что перепутал слова и "чуть-чуть переволновался".

Что известно об Олеге Тимошенко

До нового назначения Олег Тимошенко работал главой КП "Муниципальная охрана".

По его словам, он почти 30 лет проработал в правоохранительных органах, самостоятельно прошел путь от рядового полицейского до руководящих должностей, имеет звание полковника полиции. Являлся первым заместителем начальника Днепровского районного управления полиции города Киева.

"Большую часть жизни я занимаюсь этим направлением. Коррупция, хищение, бюджет. Я в этом разбираюсь. Занимаюсь борьбой с этими позорными вопросами. Я понимаю как это делать и я буду это делать", — отметил Олег Тимошенко во время своего выступления.

Напомним, партия "Слуга народа" приостановила членство депутата Андрея Одарченко, обвиняемого в коррупции, в парламентской группе. Решение было принято руководством фракции.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Это произошло из-за "коррупции" экс-председателя Государственной службы связи и информации Украины. Теперь Юрий Щиголь выведен из состава Ставки.