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ВР достроково позбавила Арістова депутатських повноважень

27 липня 2023 14:44
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ВР достроково позбавила Арістова депутатських повноважень
Юрій Арістов. Фото: з відкритих джерел
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У четвер, 27 липня, Верховна Рада України достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

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Позбавлення Арістова депутатських повноважень

У четвер, 27 липня, на засідання Верховна Рада підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова. Таке рішення підтримали 320 народних обранців.

Передісторія

Відомо, що у середині липня цього року депутата Юрія Арістова помітили на відпочинку у п'ятизірковому готелі, який розташований на Мальдівах. 

Журналісти зв'язалися з адміністрацією готелю. У телефонній розмові підтвердили, що Арістов жив там, проте вже виїхав.

Згодом на це звернуло увагу ДБР та взялося розслідувати законність виїзду депутата за кордон під час війни та провели обшуки у помешканні Арістова. За попередньою інформацією, для незаконного виїзду було надано неправдиву інформацію в офіційних документах. Зокрема, були зазначені недостовірні дані про тривалість, цілі та країну "посадового відрядження" народного представника. 

Сам Юрій Арістов написав заяву про складання повноважень. 

Нагадаємо, за останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості у столиці.

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