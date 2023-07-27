ВР досрочно лишила Аристова депутатских полномочий

Юрий Аристов. Фото: из открытых источников

В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Лишение Аристова депутатских полномочий

В четверг, 27 июля, на заседание Верховная Рада поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Такое решение было поддержано 320 народными избранниками.

Предыстория

Известно, что в середине июля этого года депутат Юрий Аристов был замечен на отдыхе в пятизвездочном отеле, который расположен на Мальдивах.

Журналисты связались с администрацией гостиницы. В телефонном разговоре подтвердили, что Аристов жил там, но уже уехал.

Впоследствии на это обратило внимание ДБР и принялось расследовать законность выезда депутата за границу во время войны и провели обыски в доме Аристова. По предварительной информации, для незаконного выезда была предоставлена ложная информация в официальных документах. В частности, были указаны недостоверные данные о продолжительности, целях и стране "должностной командировки" народного представителя.

Сам Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий.

Напомним, за последние полгода Национальное агентство по предотвращению коррупции установило немало фактов приобретения ценного имущества среди местных депутатов и правоохранителей. В частности, недвижимости в столице.