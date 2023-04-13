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Вплив КНР на Росію може бути вирішальним у війні: Бербок

13 квітня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вплив КНР на Росію може бути вирішальним у війні: Бербок
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що те, як Китай застосує свій вплив на Росію, матиме далекосяжні наслідки. Зацікавленість у якнайшвидшому та справедливому закінченні війни в Україні є однією з основних причин візиту Бербок до Китаю.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Подробиці

Міністерка наголосила на тому, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе велику відповідальність за мир у всьому світі. Нещодавнє посередництво Пекіна у нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном демонструє готовність країни брати участь у глобальних процесах.

Також окрему увагу приділять ситуації навколо Тайваню.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", — заявила міністерка.

Бербок наголосила, що "компас європейської політики щодо Китаю визначає цю державу як партнера, конкурента, системного суперника". І тільки від нього залежить, куди вкаже стрілка.

"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - зазначила глава МЗС

Крім того, вона також планує обговорити проблеми клімату, відновлені джерела енергії, права люди тощо.

Нагадаємо, що голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, Жозеп Боррель, мають намір здійснити робочий візит до Китаю цього тижня. Зустріч двох політиків із китайськими чиновниками запланована на період з 13 по 15 квітня.

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