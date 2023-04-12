Боррель терміново відкладає візит до Китаю: що сталося

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкладає візит до Китаю. У нього виявили COVID-19.

Про це Боррель написав у Twitter.

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"У мене позитивний тест на COVID-19, тому, на жаль, мені доведеться відкласти свій візит до Китаю. Почуваюся добре, симптомів немає", — розповів Боррель.

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Очільник дипломатії ЄС повинен був здійснити візит до Китаю завтра, 13 квітня. Це мало б відбутися після візиту до країни минулого тижня голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Франції Еммануеля Макрона.

Боррель планував провести щорічний стратегічний діалог ЄС-Китай з главою МЗС Цінь Ганом та зустрітися з керівником зовнішньої політики Китаю Ван Ї, а також з міністром оборони Лі Шанфу.

Нагадаємо, що голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, Жозеп Боррель, мають намір здійснити робочий візит до Китаю цього тижня. Зустріч двох політиків із китайськими чиновниками запланована на період з 13 по 15 квітня.

Також ми писали, що після переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента Франції Емманюеля Макрона в Пекіні в Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Додамо, Китай і Росія ведуть секретні переговори з Іраном про поповнення запасів Ісламської Республіки ключовою хімічною сполукою, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Це означатиме явне порушення санкцій ООН і, ймовірно, допоможе Москві поповнити свої виснажені запаси ракет.