Воздействие КНР на Россию может быть решающим в войне: Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что то, как Китай применит свое влияние на Россию, будет иметь далеко идущие последствия. Заинтересованность в скорейшем и справедливом окончании войны в Украине является одной из основных причин визита Бербок в Китай.
Об этом сообщает Укринформ.
Подробности
Министр отметила, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет большую ответственность за мир во всем мире. Недавнее посредничество Пекина по нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном демонстрирует готовность страны участвовать в глобальных процессах.
Также особое внимание уделят ситуации вокруг Тайваня.
"Учитывая ужасный сценарий военной эскалации в Тайванском проливе, через который ежедневно протекает 50% мировой торговли, во время моего визита я также подчеркну общее европейское убеждение, что одностороннее изменение статус-кво в Тайванском проливе, а тем более военная эскалация, были бы неприемлемыми", — заявила министр.
Бербок подчеркнула, что "компас европейской политики в отношении Китая определяет это государство как партнера, конкурента, системного соперника". И только от него самого зависит, куда укажет стрелка.
"Китай изменился, и после завершения коронавирусных ограничений я хочу получить лучшее представление о курсе, который выбирает новое руководство, также учитывая напряжение между политическим контролем и экономической открытостью", — отметила глава МИД.
Кроме того, она также планирует обсудить проблемы климата, восстановленные источники энергии, права людей и т.д.
Напомним, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, Жозеп Боррель, намерены совершить рабочий визит в Китай на этой неделе. Встреча двух политиков с китайскими чиновниками запланирована на период с 13 по 15 апреля.