Воздействие КНР на Россию может быть решающим в войне: Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото: Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что то, как Китай применит свое влияние на Россию, будет иметь далеко идущие последствия. Заинтересованность в скорейшем и справедливом окончании войны в Украине является одной из основных причин визита Бербок в Китай.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Подробности

Министр отметила, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет большую ответственность за мир во всем мире. Недавнее посредничество Пекина по нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном демонстрирует готовность страны участвовать в глобальных процессах.

Также особое внимание уделят ситуации вокруг Тайваня.

"Учитывая ужасный сценарий военной эскалации в Тайванском проливе, через который ежедневно протекает 50% мировой торговли, во время моего визита я также подчеркну общее европейское убеждение, что одностороннее изменение статус-кво в Тайванском проливе, а тем более военная эскалация, были бы неприемлемыми", — заявила министр.

Бербок подчеркнула, что "компас европейской политики в отношении Китая определяет это государство как партнера, конкурента, системного соперника". И только от него самого зависит, куда укажет стрелка.

"Китай изменился, и после завершения коронавирусных ограничений я хочу получить лучшее представление о курсе, который выбирает новое руководство, также учитывая напряжение между политическим контролем и экономической открытостью", — отметила глава МИД.

Кроме того, она также планирует обсудить проблемы климата, восстановленные источники энергии, права людей и т.д.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, Жозеп Боррель, намерены совершить рабочий визит в Китай на этой неделе. Встреча двух политиков с китайскими чиновниками запланирована на период с 13 по 15 апреля.