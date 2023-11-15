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Вперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО

15 листопада 2023 22:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО
Виконавча рада ЮНЕСКО. Фото: ЮНЕСКО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росію виключили з виконавчої ради міжнародної організації ЮНЕСКО. Це сталося вперше в історії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме", — написав він.

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Скриншот допису Зеленського

Виконавча рада ЮНЕСКО — це один із трьох ключових органів Організації, який керує її бюджетною та програмною діяльністю. Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного представництва.

Нагадаємо, що виконавчий орган Європейського Союзу подав на розгляд Європейської Ради проєкт нового пакету антиросійських санкцій. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України. 

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