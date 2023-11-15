Впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО
Россию исключили из Исполнительного совета международной организации ЮНЕСКО. Это произошло впервые в истории.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Россию исключили из совета ЮНЕСКО
"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", — написал он.
Исполнительный совет ЮНЕСКО — один из трех ключевых органов Организации, руководящий ее бюджетной и программной деятельностью. Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.
Напомним, что исполнительный орган Европейского Союза представил на рассмотрение Европейского Совета проект нового пакета антироссийских санкций. Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
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