Впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Исполнительный совет ЮНЕСКО. Фото: ЮНЕСКО

Россию исключили из Исполнительного совета международной организации ЮНЕСКО. Это произошло впервые в истории.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Россию исключили из совета ЮНЕСКО

"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", — написал он.

Скриншот поста Зеленского

Исполнительный совет ЮНЕСКО — один из трех ключевых органов Организации, руководящий ее бюджетной и программной деятельностью. Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.

Напомним, что исполнительный орган Европейского Союза представил на рассмотрение Европейского Совета проект нового пакета антироссийских санкций. Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.