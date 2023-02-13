Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін: подробиці

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Філіппін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Це перша телефонна розмова лідерів двох країн в історії двосторонніх відносин.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Подробиці

"Провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України", — повідомив український президент.

Зеленський також повідомив, що обговорив з лідером Філіппін подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував з офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.

Зокрема, під час зустрічі в Парижі президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.