Зеленский провел телефонный разговор с президентом Филиппин: подробности

Зеленский провел телефонный разговор с лидером Филиппин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Это первый телефонный разговор лидеров двух стран в истории двусторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Поблагодарил за поддержку суверенитета, территориальную целостность Украины", — сообщил украинский президент.

Зеленский также сообщил, что обсудил с лидером Филиппин дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках.

Напомним, Владимир Зеленский 8 и 9 февраля находился с официальными визитами в Лондоне, Париже и Брюсселе.

В частности, во время встречи в Париже президент Украины призвал лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца "как можно скорее" предоставить Украине истребители, чтобы отразить наступление россии. В свою очередь, они пообещали продолжать поддержку Украины, в том числе военную, "столько, сколько потребуется" до победы.