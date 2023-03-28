Володимир Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ: що обговорили

Володимир Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ

В Запорізькій області Володимир Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ. З Рафаелем Гроссі говорили про стан справ на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом.

Володимир Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ

Зазначається, що під час робочої поїздки Запорізькою областю Президент України Володимир Зеленський на території всесвітньо відомого ДніпроГЕСу зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У поїздці Глави держави та зустрічі з очільником МАГАТЕ також взяв участь керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Це друга зустріч з очільником МАГАТЕ від початку тижня. З Рафаелем Гроссі говорили про стан справ на окупованій Запорізькій АЕС, шляхи запобігання ядерній катастрофі. Російські загарбники, використовуючи атомну станцію як військову базу та наражають на небезпеку не лише Україну та Європу, а й увесь світ.

Гроссі має перевірити Запорізьку АЕС найближчим часом, а потім поїхати на перемовини у росію. У "росатомі" заявили, що готові вести переговори про "гарантування ядерної безпеки".

Нагадаємо, що 28 березня в Україні на полі бою визначається майбутнє євроатлантичної безпеки, і вступ країни до ЄС та НАТО забезпечить безпеку Європи на десятиліття.