"Гарантія безпеки Європи": Кулеба про вступ України до НАТО та ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Сьогодні в Україні на полі бою визначається майбутнє євроатлантичної безпеки, і вступ країни до ЄС та НАТО забезпечить безпеку Європи на десятиліття.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

Заява Кулеби

Міністр виступив почесним гостем на заході Адріатичної Хартії і наголосив на важливості членства України в НАТО. За його словами, Україна стала донором безпеки для євроатлантичної спільноти, стримуючи агресивну росію за допомогою союзників.

Кулеба впевнений, що вступ України до НАТО буде вигідним як для країни, так і для самого Альянсу. Українська сила, стійкість і хоробрість, а також взаємосумісне з арміями союзників українське військо зроблять значний внесок у колективну безпеку.

Міністр висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить рішення про прагнення Альянсу бачити Україну у своїх лавах. Вступ України до ЄС та НАТО завершить процес переформатування глобальної архітектури безпеки та забезпечить безпеку Європи на довгострокову перспективу.

На закінчення Кулеба зазначив, що чим більше підтримки Україна отримає сьогодні, тим швидше зможе здобути перемогу і тим менше ресурсів буде потрібно в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що під час покарання російського диктатора володимира путіна не можна дати співучасникам злочину агресії перекласти всю відповідальність на президента росії. Вони також мають бути покарані.