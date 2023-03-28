Владимир Зеленский встретился с председателем МАГАТЭ: что обсудили
В Запорожской области Владимир Зеленский встретился с председателем МАГАТЭ. С Рафаэлем Гросси говорили о положении дел на оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Энергоатом .
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Владимир Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ
Отмечается, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский на территории всемирно известного ДнепроГЭСа встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В поездке Главы государства и встрече с главой МАГАТЭ также принял участие руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Это вторая встреча с главой МАГАТЭ с начала недели. С Рафаэлем Гросси говорили о положении дел на оккупированной Запорожской АЭС, путях предотвращения ядерной катастрофы. Российские захватчики, используя атомную станцию как военную базу и подвергают опасности не только Украину и Европу, но и весь мир.
Гросси должна проверить Запорожскую АЭС в ближайшее время, а затем поехать на переговоры в Россию. В "Росатоме" заявили, что готовы вести переговоры о "гарантировании ядерной безопасности".
Напомним, что 28 марта в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности и вступление страны в ЕС и НАТО обеспечит безопасность Европы на десятилетия.