Владимир Зеленский встретился с председателем МАГАТЭ: что обсудили

Владимир Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ

В Запорожской области Владимир Зеленский встретился с председателем МАГАТЭ. С Рафаэлем Гросси говорили о положении дел на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом .

Владимир Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ

Отмечается, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский на территории всемирно известного ДнепроГЭСа встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В поездке Главы государства и встрече с главой МАГАТЭ также принял участие руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Это вторая встреча с главой МАГАТЭ с начала недели. С Рафаэлем Гросси говорили о положении дел на оккупированной Запорожской АЭС, путях предотвращения ядерной катастрофы. Российские захватчики, используя атомную станцию как военную базу и подвергают опасности не только Украину и Европу, но и весь мир.

Гросси должна проверить Запорожскую АЭС в ближайшее время, а затем поехать на переговоры в Россию. В "Росатоме" заявили, что готовы вести переговоры о "гарантировании ядерной безопасности".

Напомним, что 28 марта в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности и вступление страны в ЕС и НАТО обеспечит безопасность Европы на десятилетия.