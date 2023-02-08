Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом у Великій Британії

Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії
Володимир Зеленський прибув до Лондона. Це другий закордонний візит Президента з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
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Деталі візиту
Зазначимо, що зустрів Президента України прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, про що свідчить фото у Twitter.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
"Ласкаво просимо до Великої Британії, президенте Зеленський! Слава Україні", — написав Сунак.
Також Зеленського в аеропорту зустріли міністр оборони Бен Воллес, посол України у Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Як пишуть ЗМІ, Зеленський має виступити перед парламентом країни. Після цього він разом з прем'єр-міністром Великої Британії зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання.
Окрім того, Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Володимиром Зеленським.
Відомо, що до Лондона Президент України Володимир Зеленський прилетів на борту військово-транспортного літака C-17A Globemaster III Королівських повітряних сил, який вилетів із польського Ряшева.
Нагадаємо, раніше уряд Об’єднаного Королівства анонсував червовий пакет військової допомоги Україні.
У повідомленні йдеться, що Лондон готується розпочати підготовку українських пілотів винищувачів та морської піхоти, а також "запропонує надати Україні можливості більшої дальності".
Окрім того, напередодні у Конгресі США президент Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Зазначимо, 3 лютого міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів.
У цей пакет увійшли протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS.