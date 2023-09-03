Воллес спровокував інцидент з США, — ЗМІ

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: atlanticcouncil.org

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спровокував дипломатичний інцидент з урядом США. Це могло стати підґрунтям для його відставки.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Що відомо про дипломатичний інцидент Воллеса з урядом США

Як відомо, Бен Воллес 31 серпня офіційно залишив посаду міністра оборони Великої Британії. Минулими місяцями політик планував обійняти посаду генерального секретаря НАТО. Однак у червні сам політик заявив, що його кампанія з обрання на цю посаду провалилася після через відсутність підтримки з боку Білого дому.

До відставки глави Міноборони Великої Британії міг призвести дипломатичний інцидент з урядом США. Так, Бен Воллес в останні тижні на посаді погрожував американцям скасувати замовлення військових гелікоптерів Chinook. Багатомільярдний контракт передбачає закупівлю 14 вертольотів підвищеної дальності Chinook H-47 виробництва компанії Boeing. Перший вертоліт мають поставити до 2026 року.

На думку ексміністра, доцільніше було б придбати два транспортні літаки Airbus A400M Atlas за 500 млн фунтів стерлінгів. За словами джерела, експлуатація флоту Chinook із 60 машин коштує приблизно 14 тисяч фунтів стерлінгів на годину.

"Витратити на це 2,3 мільярда фунтів стерлінгів — означає, що нам доведеться менше витрачати на вертольоти середньої вантажності, які будуть зібрані та виготовлені в Британії", — сказало джерело.

Також звучали побоювання щодо засобів зв’язку, супутникових технологій і транспорту для проведення операцій спецсил з Chinook, яких Британія не має.

Втім інші урядовці з цією позицією не погодились, а деякі — навіть назвали її "божевільною".

"Схоже, він намагався розлютити американців. Безумовно, дехто це зрозумів саме так", — повідомило джерело виданню.

До того ж дії Воллеса, за словами джерела, призвели до уповільнення реалізації угоди.

"Усі зрозуміли, що це божевілля, і ми міркували над цим все літо. Це, безумовно, викликало напругу. Подібні речі виконуються за дуже тривалою програмою, тому зривати процес — не краща ідея", — заявив співрозмовник The Times.

Водночас близьке до колишнього міністра джерело категорично заперечило, що інцидент міг хоч якось вплинути на роботу Воллеса в НАТО. За словами джерела, експосадовець говорив про необхідність скасування угоди з американцями ще два роки тому через вартість, яку доведеться заплатити Британії.

Нагадаємо, у Британії призначили нового міністра оборони.

Також стало відомо що у Великій Британії розмістять дві ескадрильї винищувачів США, які здатні нести ядерну зброю.