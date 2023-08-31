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У Британії призначили нового міністра оборони

31 серпня 2023 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Британії призначили нового міністра оборони
Новий міністр оборони Британії Грант Шеппс. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 31 серпня, у Великій Британії призначили нового міністра оборони після того, як Бен Воллес пішов у відставку. Посаду обійняв нинішній голова Міненерго Британії Грант Шеппс.

Про це повідомив Ріші Сунак на своїй сторінці у Twitter.

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Сьогодні, 31 серпня голову Міненерго Британії Гранта Шеппса призначили міністром оборони країни. Це сталося після звільнення попередника, Бена Воллеса. 

 "Я маю честь бути призначеним міністром оборони в уряді Ріші Сунака. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив в оборонну та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки", — написав сам Шеппс, перерепостивши допис Ріші Сунака. 

Що відомо про Гранта Шеппса

Як відомо, за останній рік Грант Шеппс встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем з бізнесу, енергетики та промислової стратегії, а зараз є міністром енергетики. 

Зовсім нещодавно він відвідав Київ, коли Велика Британія вжила заходів щодо підтримки постачання палива для українських електростанцій, щоб забезпечити країну енергією у зимовий період.

Активно підтримує Україну та готовий сприяти її розвитку. У нещодавній своїй заяві про війну він говорив так: "Наша підтримка України непохитна перед варварським вторгненням Путіна — Велика Британія продовжує підтримувати Україну, поки вона відбиває російські атаки і відновлює свою країну. Нація, сильна і йде вперед, попри постійні напади".

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що йде у відставку. Він обіймав свою посаду чотири роки.

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