У Британії призначили нового міністра оборони

Новий міністр оборони Британії Грант Шеппс. Фото: google

У четвер, 31 серпня, у Великій Британії призначили нового міністра оборони після того, як Бен Воллес пішов у відставку. Посаду обійняв нинішній голова Міненерго Британії Грант Шеппс.

Про це повідомив Ріші Сунак на своїй сторінці у Twitter.

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Сьогодні, 31 серпня голову Міненерго Британії Гранта Шеппса призначили міністром оборони країни. Це сталося після звільнення попередника, Бена Воллеса.

"Я маю честь бути призначеним міністром оборони в уряді Ріші Сунака. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив в оборонну та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки", — написав сам Шеппс, перерепостивши допис Ріші Сунака.

I’m honoured to be appointed as Defence Secretary by @RishiSunak



I’d like to pay tribute to the enormous contribution Ben Wallace has made to UK defence & global security over the last 4 years https://t.co/CXWOaYnmUJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Що відомо про Гранта Шеппса

Як відомо, за останній рік Грант Шеппс встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем з бізнесу, енергетики та промислової стратегії, а зараз є міністром енергетики.

Зовсім нещодавно він відвідав Київ, коли Велика Британія вжила заходів щодо підтримки постачання палива для українських електростанцій, щоб забезпечити країну енергією у зимовий період.

Активно підтримує Україну та готовий сприяти її розвитку. У нещодавній своїй заяві про війну він говорив так: "Наша підтримка України непохитна перед варварським вторгненням Путіна — Велика Британія продовжує підтримувати Україну, поки вона відбиває російські атаки і відновлює свою країну. Нація, сильна і йде вперед, попри постійні напади".

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що йде у відставку. Він обіймав свою посаду чотири роки.