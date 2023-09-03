Уоллес спровоцировал инцидент из США, — СМИ

Эксминистр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: atlanticcouncil.org

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес спровоцировал дипломатический инцидент с правительством США. Это могло стать основой для его отставки.

Об этом пишет The Times.

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Как известно Бен Уоллес 31 августа официально покинул пост министра обороны Великобритании. В прошлые месяцы политик планировал занять пост генерального секретаря НАТО. Однако, в июне сам политик заявил, что его кампания по избранию на этот пост провалилась после из-за отсутствия поддержки со стороны Белого дома.

К отставке главы минобороны Великобритании могло привести дипломатический инцидент с правительством США. Так, Бен Уоллес в последние недели в должности угрожал американцам отменить заказ военных вертолетов Chinook. Многомиллиардный контракт предполагает закупку 14 вертолетов повышенной дальности Chinook H-47 производства компании Boeing. Первый вертолет должен быть поставлен до 2026 года.

По мнению эксминистра, целесообразнее было бы приобрести два транспортных самолета Airbus A400M Atlas за 500 млн. фунтов стерлингов. По словам источника, эксплуатация флота Chinook из 60 машин стоит около 14 тысяч фунтов стерлингов в час.

"Потратить на это 2,3 миллиарда фунтов стерлингов — значит, что нам придется меньше тратить на вертолеты средней грузоподъемности, которые будут собраны и изготовлены в Британии", — сказал источник.

Также звучали опасения по поводу средств связи, спутниковых технологий и транспорта для проведения операций спецсил с Chinook, которых у Британия нет.

Впрочем, другие чиновники с этой позицией не согласились, а некоторые даже назвали ее "сумасшедшей".

"Похоже, он пытался разозлить американцев. Безусловно, некоторые это поняли именно так", — сообщил источник изданию.

К тому же действия Уоллеса, по словам источника, привели к замедлению реализации сделки.

"Все поняли, что это безумие, и мы рассуждали над этим все лето. Это, безусловно, вызвало напряжение. Подобные вещи выполняются по очень продолжительной программе, поэтому срывать процесс — не лучшая идея", — заявил собеседник The Times.

В то же время близкий к бывшему министру источник категорически отрицал, что инцидент мог хоть как-то повлиять на работу Уоллеса в НАТО. По словам источника, экс-чиновник говорил о необходимости отмены соглашения с американцами еще два года назад из-за стоимости, которую придется заплатить Британии.

Напомним, в Британии был назначен новый министр обороны.

Также стало известно, что в Великобритании разместят две эскадрильи истребителей США, которые способны нести ядерное оружие.