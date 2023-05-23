У США назвали терміни поставки F-16 в Україну

Винищувач F-16. Фото: Езра Акайян

У військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, к президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Про це повідомляє CNN.

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Міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що знадобиться принаймні "кілька місяців", перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і потрібно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

"Ми ні за яких обставин не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в руки українських ВПС менш ніж за кілька місяців", — сказав Кендалл.

Зазначається, що це відносно швидкий термін, оскільки, за словами офіційного представника ВПС США, для підготовки нового американського пілота зазвичай потрібно більше двох років. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який на деякий час відмовився від керування реактивним літаком, може тривати до п’яти місяців.

"Настав правильний час почати готувати українську армію до майбутнього"

Зазначається, що Публічно США місяцями стверджували, що винищувачі не є першочерговими у списку пріоритетів і швидко вичерпають доступне фінансування для допомоги Україні замість більш важливої зброї. Френк Кендалл заявив про те, що було раптовим поворотом для адміністрації Байдена. Йдеться про рішення, що настав правильний час почати готувати українську армію до майбутнього.

"Україна залишиться незалежною державою. Їй знадобиться повний набір військових можливостей для його вимог, і тому настав час почати думати про те, як ця армія може виглядати і що вона включатиме", — заявив Кендалл.

Нагадаємо, українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Також ми писали, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.

Додамо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.