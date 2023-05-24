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Волкер рассказал, будут ли США поддерживать Украину после выборов

24 мая 2023 09:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Волкер рассказал, будут ли США поддерживать Украину после выборов
Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

США будут продолжать поддерживать Украину и после президентских выборов. Однако украинцам следует быть готовыми к провокационным заявлениям со стороны некоторых американских чиновников.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью для "РБК-Украина".

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Некоторые чиновники США могут быть против поддержки Украины

Курт Волкер говорит и о том, что Украина должна быть готова и к тому, что в Конгрессе США будут люди, которые будут выступать против продолжения дальнейшей поддержки Украины.

"Люди в Украине должны быть готовы. У нас демократия. У нас открытые дебаты. Будут люди, которые будут выступать за сокращение помощи Украине. И они будут делать заявления о том, что Украина коррумпирована, что деньги исчезают, нет отчетов. Вам нужно быть к этому готовы. Но также следует помнить, что в целом США поддерживает Украину, и эта поддержка будет продолжаться и во время этих президентских выборов, и после них", — говорит Волкер.

Когда военная помощь от США может закончиться

На вопрос журналистов о сроке, в течение которого Украина может рассчитывать на поддержку США в тех же объемах, что и сейчас, Волкер заявил, что помощь будет продолжаться.

"Нам всем хочется, чтобы экономика Украины возродилась, чтобы Украина имела свои налоговые поступления, чтобы могла платить собственные счета. Поэтому нужно стремиться к уменьшению зависимости Украины от иностранной помощи со временем, по мере того, как Украина будет становиться на ноги. Это должно стать нашей Целью в краткосрочной перспективе, пока мы еще этого не достигли, поэтому помощь должна продолжаться, и я уверен, что она не закончится как в военном, так и в экономическом плане, и я думаю, что это будет происходить не только со стороны Соединенных. Штатов, но и со стороны европейских союзников", — сказал Волкер.

Напомним, ранее мы писали, что в США назвали сроки поставки F-16 в Украину. В военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместное обучение украинских пилотов.

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 . Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

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