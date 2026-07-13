Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: законопроєкти

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

Іванна Чайка редактор політичних новин

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Їх вже опрацьовують профільні комітети. Термін продовження — ще близько трьох місяців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкти на сайті Ради. Фото: скриншот

Мобілізацію та воєнний стан буде продовжено до листопада

Якщо документи ухвалить парламент, то воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів. Тобто до 5 листопада 2026 року.

"Затвердити указ президента від 13 липня 2026 року №596/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.

Такий же указ стосується мобілізації.

Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 2 серпня.

Як писали Новини.LIVE, у Раді зареєстровано законопроєкт про ще один гімн України. Йдеться про духовний. Пісню "Боже великий, єдиний" виконуватимуть одразу після державного гімну.

Крім того, нардепи пропонують змінити правила вручення повісток. Однією з ключових пропозицій є скасування норми, за якою вимога ТЦК вважається врученою навіть у разі, якщо поштове відправлення не було фактично отримане адресатом.