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Воєнні пригоди депутатів та втрата мандатів: ефір Новини.LIVE

11 серпня 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Воєнні пригоди депутатів та втрата мандатів: ефір Новини.LIVE
Ефір Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостями ефіру Новини.LIVE стали політичний експерт Андрій Вігірінський, народні депутати Олексій Гончаренко та Євгенія Кравчук. Вони поговорять про воєнні пригоди депутатів.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Вігірінський, Гончаренко та Кравчук обговорять останні новини щодо деяких народних обранців, які опиняються за кордоном попри воєнний стан, підозрюються у корупції і зрештою втрачають свої мандати.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.

Додамо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

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