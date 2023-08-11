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Военные приключения депутатов и потеря мандатов: эфир Новини.LIVE

11 августа 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные приключения депутатов и потеря мандатов: эфир Новини.LIVE
Эфир Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостями эфира Новини.LIVE стали политический эксперт Андрей Вигиринский, народные депутаты Алексей Гончаренко и Евгения Кравчук. Они поговорят о военных приключениях депутатов.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Вигиринский, Гончаренко и Кравчук обсудят последние новости о некоторых народных избранниках, которые оказываются за границей, несмотря на военное положение, подозреваются в коррупции и в конце концов теряют свои мандаты.

Напомним, Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение держать нардепа в СИЗО до 7 октября.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.

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