​​​​​​​Візит Медведєва на Бєлоярську АЕС обернувся аварією гелікоптера: деталі

Дмитро Медведєв не зміг прилетіти на АЕС у Свердловській області без пригод

Гелікоптер із кортежу заступника голови Радбезу рф Дмитра Медведєва потрапив у аварію під час візиту чиновника на Бєлоярську АЕС. Медведєв змушений був повертатися до москви автомобілем.

Про це повідомляє російське видання E1.

Візит Медведєва

Заступник голови Ради безпеки російської федерації Дмитро Медведєв відвідав Бєлоярську АЕС, що у Свердловській області рф.

Цей візит, який третій президент рф здійснював на гелікоптері, обернувся аварією.

Відірваний хвіст

Під час посадки один із гелікоптерів медведєвського кортежу зачепив дорожній знак.

Внаслідок цього у повітряного судна відірвало рульовий гвинт.

Чи постраждав Медведєв

На АЕС запевнили, що високий гість не зазнав пошкоджень у цій аварії.

"Чому ви вирішили, що це гелікоптер Медведєва? Хто це вам сказав? На ньому був не він. Я без поняття, хто на ньому приземлявся", – так прокоментував інцидент керівник управління інформації та громадських зв'язків Бєлоярської АЕС Андрій Яшин.

Попри це, як пишуть російські ЗМІ, Медведєв, чий гелікоптер не постраждав, вирішив повернутися до москви не повітряним шляхом, а автодорогами.

Це спричинило численні затори на шляху кремлівського топчиновника.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у центральну приймальню Медведєва кинули "коктейль Молотова". І того разу кремлівський топчиновник не постраждав.

Фото: "РИА Новости"