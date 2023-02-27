Подоляк відповів Медведєву, який знову вирішив залякати світ ядерним апокаліпсисом
Радник голови української президентської канцелярії Михайло Подоляк розкритикував чергову ядерну погрозу Дмитра Медведєва. Він фактично звинуватив росіян у лицемірстві.
Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці в Twitter.
-
Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень
-
У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова
-
РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі
-
Дипломування моряків: перше підтвердження компетенції за допомогою тестування CES 6.0
-
У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств
-
У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів
-
З літерою "Z": матері російського "чмобика" подарували нові двері для вуличного туалету
-
"Рік без мами": Ольга Сумська вшанувала пам'ять рідної людини, яка померла на початку війни
-
Голосування Генасамблеї ООН засвідчило відповідальність росії за війну проти України, — Боррель
-
Ґвалтували дітей та змушували їсти фекалії: жінці із Київщини та її співмешканцю оголосили підозру
Два питання для Медведєва
Михайло Подоляк зауважив, реагуючи на чергові ядерні погрози Дмитра Медведєва, що після кожного натяку росіян до них виникають два питання.
Перше питання, яке Подоляк задав росіянам — навіщо ви напали на іншу країну?
Лицемірство рф
Також Михайло Подоляк наголосив на лицемірстві російських політиків.
Вони, нагадав радник Андрія Єрмака, вимагають надати їм право убивати жителів іншої країни. Але як тільки отримують гідну відсіч, то відразу починають вимагати не чіпати їх самих.
Нагадаємо, що заступник керівника Радбезу рф Дмитро Медведєв почав погрожувати, що, якщо постане питання про існування росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.
У статті для пропагандистського видання “Известия” Медведєв написав, що "світ без росії нам не потрібен".
Додамо, що на початку лютого Медведєв погрожував Україні ядерним ударом у випадку деокупації Крим.
Фото: Офіс Президента України