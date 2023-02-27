​​​​​​​Подоляк відповів Медведєву, який знову вирішив залякати світ ядерним апокаліпсисом

Подоляк звинуватив росіян у лицемірстві

Радник голови української президентської канцелярії Михайло Подоляк розкритикував чергову ядерну погрозу Дмитра Медведєва. Він фактично звинуватив росіян у лицемірстві.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці в Twitter.

Два питання для Медведєва

Михайло Подоляк зауважив, реагуючи на чергові ядерні погрози Дмитра Медведєва, що після кожного натяку росіян до них виникають два питання.

Перше питання, яке Подоляк задав росіянам — навіщо ви напали на іншу країну?

Лицемірство рф

Також Михайло Подоляк наголосив на лицемірстві російських політиків.

Вони, нагадав радник Андрія Єрмака, вимагають надати їм право убивати жителів іншої країни. Але як тільки отримують гідну відсіч, то відразу починають вимагати не чіпати їх самих.

Нагадаємо, що заступник керівника Радбезу рф Дмитро Медведєв почав погрожувати, що, якщо постане питання про існування росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.

У статті для пропагандистського видання “Известия” Медведєв написав, що "світ без росії нам не потрібен".

Додамо, що на початку лютого Медведєв погрожував Україні ядерним ударом у випадку деокупації Крим.

Фото: Офіс Президента України