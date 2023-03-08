Дмитрий Медведев не смог прилететь на АЭС в Свердловской области без происшествий

Вертолет из кортежа заместителя председателя Совбеза россии Дмитрия Медведева попал в аварию во время визита чиновника на Белоярскую АЭС. Медведев вынужден был возвращаться в Москву на автомобиле.

Об этом сообщает российское издание E1.

Визит Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности российской федерации Дмитрий Медведев посетил Белоярскую АЭС, что в Свердловской области рф.

Этот визит, который третий президент россии совершал на вертолете, обернулся аварией.

Оторванный хвост

Во время посадки один из вертолетов медведевского кортежа задел дорожный знак.

В результате у воздушного судна оторвало рулевой винт.

Пострадал ли Медведев

На АЭС заверили, что высокий гость не получил повреждений в этой аварии.

"Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Кто это вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся", – так прокомментировал инцидент руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

Несмотря на это, как пишут российские СМИ, Медведев, чей вертолет не пострадал, решил вернуться в Москву не по воздушному пути, а по автодорогам.

Это привело к многочисленным пробкам на пути кремлевского топчиновника.

Напомним, в октябре прошлого года в центральную приемную Медведева был брошен "коктейль Молотова". И в этот раз кремлевский топчиновник не пострадал.

Фото: "РИА Новости"