Визит Медведева на Белоярскую АЭС обернулся аварией вертолета: детали
Вертолет из кортежа заместителя председателя Совбеза россии Дмитрия Медведева попал в аварию во время визита чиновника на Белоярскую АЭС. Медведев вынужден был возвращаться в Москву на автомобиле.
Об этом сообщает российское издание E1.
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Визит Медведева
Заместитель председателя Совета безопасности российской федерации Дмитрий Медведев посетил Белоярскую АЭС, что в Свердловской области рф.
Этот визит, который третий президент россии совершал на вертолете, обернулся аварией.
Оторванный хвост
Во время посадки один из вертолетов медведевского кортежа задел дорожный знак.
В результате у воздушного судна оторвало рулевой винт.
Пострадал ли Медведев
На АЭС заверили, что высокий гость не получил повреждений в этой аварии.
"Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Кто это вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся", – так прокомментировал инцидент руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.
Несмотря на это, как пишут российские СМИ, Медведев, чей вертолет не пострадал, решил вернуться в Москву не по воздушному пути, а по автодорогам.
Это привело к многочисленным пробкам на пути кремлевского топчиновника.
Напомним, в октябре прошлого года в центральную приемную Медведева был брошен "коктейль Молотова". И в этот раз кремлевский топчиновник не пострадал.
Фото: "РИА Новости"