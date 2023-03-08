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​​​Визит Медведева на Белоярскую АЭС обернулся аварией вертолета: детали

8 марта 2023 08:33
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Дмитрий Медведев не смог прилететь на АЭС в Свердловской области без происшествий
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Вертолет из кортежа заместителя председателя Совбеза россии Дмитрия Медведева попал в аварию во время визита чиновника на Белоярскую АЭС. Медведев вынужден был возвращаться в Москву на автомобиле.

Об этом сообщает российское издание E1.

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Визит Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности российской федерации Дмитрий Медведев посетил Белоярскую АЭС, что в Свердловской области рф.

Этот визит, который третий президент россии совершал на вертолете, обернулся аварией.

Авария вертолета кортежа Медведева

Оторванный хвост

Во время посадки один из вертолетов медведевского кортежа задел дорожный знак.

В результате у воздушного судна оторвало рулевой винт.

Медведев, авария вертолета

Пострадал ли Медведев

На АЭС заверили, что высокий гость не получил повреждений в этой аварии.

"Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Кто это вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся", – так прокомментировал инцидент руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

Несмотря на это, как пишут российские СМИ, Медведев, чей вертолет не пострадал, решил вернуться в Москву не по воздушному пути, а по автодорогам.

Это привело к многочисленным пробкам на пути кремлевского топчиновника.

Напомним, в октябре прошлого года в центральную приемную Медведева был брошен "коктейль Молотова". И в этот раз кремлевский топчиновник не пострадал.

Фото: "РИА Новости"

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