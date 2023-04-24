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Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від РФ для вступу в НАТО

24 квітня 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл від РФ для вступу в НАТО
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро. Фото: RTL
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл від Росії для вступу в НАТО. За її словами, тоді це буде без великих безпекових ризиків.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Дуро заявила, що її країна не бачить жодних обставин, які б дозволили підтримати розширення НАТО за рахунок України.

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – заявила вона.

Віцеспікерка парламенту Угорщини назвала умову вступу України до Альянсу. За її словами, це має схвалити Російська Федерація.

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", — сказала Дуро.

Вона також розкритикувала Україну за нібито утиски національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття", — заявила Дуро.

Вона додала, що влада Україні може зробити "правильний крок" та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що усі союзники з Північноатлантичного Альянсу згідні з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак наразі головна увага зараз приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

Також ми писали, що 21 квітня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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