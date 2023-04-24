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Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что Украине нужно разрешение от РФ для вступления в НАТО

24 апреля 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что Украине нужно разрешение от РФ для вступления в НАТО
Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро. Фото: RTL
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение от России для вступления в НАТО. По ее словам, тогда это будет без больших рисков безопасности.

Об этом сообщают росСМИ.

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Дуро заявила, что ее страна не видит никаких обстоятельств, позволяющих поддержать расширение НАТО за счет Украины.

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", — заявила она.

Вице-спикер парламента Венгрии назвала условие вступления Украины в Альянс. По ее словам, это должно одобрить Российская Федерация.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", — сказала Дуро.

Она также раскритиковала Украину за якобы притеснения национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", — заявила Дуро.

Она добавила, что власти Украины могут сделать "правильный шаг" и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.

Напомним, Столтенберг заявил, что все союзники из Североатлантического Альянса согласны с тем, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако сейчас главное внимание сейчас уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Также мы писали, что 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

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