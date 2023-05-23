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Вице-президент Еврокомиссии сообщил о 1,5 млрд евро для Украины

23 мая 2023 15:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вице-президент Еврокомиссии сообщил о 1,5 млрд евро для Украины
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Фото: Reuters/Claudio Bresciani/TT News Agency
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Европейский Союз принял решение об очередном, уже четвертом в этом году транше макрофинансовой помощи для Украины. Всего за 2023 год ЕС выделил Украине 7,5 млрд евро.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в Twitter.

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Валдис Домбровскис подтвердил, что Европейский Союз сегодня принял решение предоставить Украине четвертый транш макрофинансовой помощи

Размер нового транша составляет 1,5 млрд евро.

Куда будут потрачены средства

Этот транш, отметил Домбровскис, поможет Украине удовлетворить основные финансовые нужды.

Речь идет, в частности, о выплатах зарплат, пенсий, а также ремонте критической инфраструктуры.

Общий объем макрофинансовой помощи Евросоюза Украине за 2023 год достиг планки 7,5 миллиарда евро.

Напомним, что 15 мая Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направиться на вооружение.

Венгрия захотела "гарантий", что Европейский фонд мира сохранит свою "глобальную" устремленность в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

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