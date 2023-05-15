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Угорщина заблокувала виплату траншу на озброєння для України

15 травня 2023 20:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Угорщина заблокувала виплату траншу на озброєння для України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Remo Casilli
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.

Про це повідомляє ANSA.

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Угорщина заблокувала транш для України

Транш становить 500 мільйонів євро. Його повинні були б виділити наступного понеділка. 

Угорщина захотіла "гарантій", що Європейський фонд миру збереже свою "глобальну" спрямованість у майбутньому та не буде використовуватися виключно для озброєння України. 

Європейський фонд миру відшкодовує витрати країнам-членам зазвичай у розмірі 50%, однак фіксованого стандарту немає.

Нагадаємо, 14 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Пекіна. Він хоче обговорити "мирний план" Китаю.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

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