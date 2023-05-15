Угорщина заблокувала виплату траншу на озброєння для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Сьогодні, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.

Про це повідомляє ANSA.

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Транш становить 500 мільйонів євро. Його повинні були б виділити наступного понеділка.

Угорщина захотіла "гарантій", що Європейський фонд миру збереже свою "глобальну" спрямованість у майбутньому та не буде використовуватися виключно для озброєння України.

Європейський фонд миру відшкодовує витрати країнам-членам зазвичай у розмірі 50%, однак фіксованого стандарту немає.

Нагадаємо, 14 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Пекіна. Він хоче обговорити "мирний план" Китаю.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.