Угорщина заблокувала виплату траншу на озброєння для України
Сьогодні, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.
Про це повідомляє ANSA.
Угорщина заблокувала транш для України
Транш становить 500 мільйонів євро. Його повинні були б виділити наступного понеділка.
Угорщина захотіла "гарантій", що Європейський фонд миру збереже свою "глобальну" спрямованість у майбутньому та не буде використовуватися виключно для озброєння України.
Європейський фонд миру відшкодовує витрати країнам-членам зазвичай у розмірі 50%, однак фіксованого стандарту немає.
Нагадаємо, 14 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Пекіна. Він хоче обговорити "мирний план" Китаю.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.
Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.