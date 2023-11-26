Вишукане володіння — спікер парламенту Фінляндії виступив у ВР українською мовою

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго. Фото: пресслужба ВР

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго виступив на засіданні Верховної Ради, яке було присвячене Дню пам'яті жертв Голодомору. Свою промову він оголосив українською мовою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Він зазначив, що його країна теж була "жертвою російських імперіалістичних амбіцій" під час радянсько-фінської війни 1939–1940 років.

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) November 25, 2023

"Росія поважає й розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою. На початку, у перші дні війни, мало хто на Заході вірив, що Україна здатна протистояти російському наступові. Своєю героїчною боротьбою українці не лише заслужили на повагу всього цивілізованого світу, а також дали нам сміливість діяти", — зауважив Юссі Галла-аго.

Підтримка від Фінляндії

За його словами, рішення про допомогу Україні "ухвалюються надто повільно", проте все ж вони мають позитивний результат. Він додав, що Фінляндія надала Україні вже 20 пакетів військової допомоги, тому його країна підтримуватиме Київ "так довго, як треба".

Крім того, політик наголосив на тому, що ментальність та характер Росії не змінилися взагалі з тих часів.

"Росія змінювала свої назви, але не характер, не свої методи. І зараз, майже через 100 років, ми знову бачимо руйнівні дії Росії проти України, проти зерносховищ", — сказав він.

Чому спікер Фінляндії так гарно знає українську

Своєю чергою спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив "блискучу" українську мову Юссі Галла-аго.

"Така повага та вишукане володіння мовою не залишили байдужим нікого", — прокоментував він.

Водночас голова фінського парламенту нагадав, що працював в Україні в посольстві своєї країни 25 років тому.

Він розповів і про те, як на власному досвіді відчув життя українців, коли Росія запустила рекордну кількість "шахедів" по Україні в ніч проти суботи, 25 листопада. Політик з 2-ї ночі до 9-ї ранку перебував в укритті.

Нагадаємо, уряд Фінляндії подав до парламенту проєкт доповнення до бюджету на 2024 рік. Він включає з-поміж іншого пропозиції щодо підтримки України.