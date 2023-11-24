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Уряд Фінляндії може переглянути бюджет задля виділення допомоги Україні

24 листопада 2023 11:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд Фінляндії може переглянути бюджет задля виділення допомоги Україні
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та члени його кабінету. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд Фінляндії подав до парламенту проєкт доповнення до бюджету на 2024 рік. Він включає з-поміж іншого пропозиції стосовно підтримки України.

Про це повідомили на урядовому порталі країни.

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В рамках проєкту пропонується збільшити на 95,7 млн євро верхню межу закупівель матеріальних засобів для збройних сил країни на період 2024–2028 років для покриття витрат для 19-го пакета військової допомоги Україні. Відповідно видатки бюджету на 2024 рік зростуть на 20,7 млн євро.

Також передбачене фінансування участі фінських компаній у відбудові України.

В зв'язку з цим пропонується збільшити капітал Фінфонду на 25 млн євро для інвестицій та кредитування в Україні, водночас надати гарантії компенсації збитків для покриття 80% вартості інвестицій, максимум до 20 млн євро.

Також пропонується надати згоду парламенту на компенсацію урядовим структурам за експортними гарантіями, наданими для просування експорту та інвестицій в Україну, на суму до 50 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією. Працюватиме лише один пункт — найбільш важкодоступний для росіян. Таке рішення було прийняте внаслідок зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Нагадуємо, глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск.

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