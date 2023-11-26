Изысканное владение — спикер парламента Финляндии выступил в ВР на украинском языке

Спикер парламента Финляндии Юсси Галла-Аго. Фото: пресс-служба ВР

Спикер парламента Финляндии Юсси Галла-аго выступил на заседании Верховной Рады, которое было посвящено Дню памяти жертв Голодомора. Свою речь он огласил на украинском языке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также:

О чем говорил политик

Он отметил, что его страна тоже была "жертвой российских империалистических амбиций" во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

Who among world political leaders может make a speech in so perfect #Russian ? May be just a few. Здесь это в настоящее время видеозаписи в парламенте #Финляндия Джисси Халлаха addressing #Ukraine в Parliament в Russia на 90-й годовщине российского crime ... — Виктор Ковальенко (@MrKovalenko) November 25, 2023

"Россия уважает и понимает силу. На российский империализм нужно ответить силой. В начале, в первые дни войны, мало кто на Западе верил, что Украина способна противостоять российскому наступлению. Своей героической борьбой украинцы не только заслужили уважение всего цивилизованного мира, а также дали нам смелость действовать", — заметил Юсси Галла-аго.

Поддержка от Финляндии

По его словам, решения о помощи Украине "принимаются слишком медленно", однако все же у них есть положительный результат. Он добавил, что Финляндия предоставила Украине уже 20 пакетов военной помощи, поэтому его страна будет поддерживать Киев "так долго, как нужно".

Кроме того, политик отметил, что ментальность и характер России не изменились вообще с тех пор.

"Россия меняла свои названия, но не характер, не свои методы. И сейчас, спустя почти 100 лет, мы снова видим разрушительные действия России против Украины, против зернохранилищ", — сказал он.

Почему спикер Финляндии так хорошо знает украинский

В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил "блестящий" украинский язык Юсси Галла-аго.

"Такое уважение и изысканное владение языком не оставили равнодушным никого", — прокомментировал он.

В то же время глава финского парламента напомнил, что работал в Украине в посольстве своей страны 25 лет назад.

Он рассказал и о том, как на собственном опыте почувствовал жизнь украинцев, когда Россия запустила рекордное количество "шахедов" по Украине в ночь на субботу, 25 ноября. Политик со 2 ночи до 9 утра находился в укрытии.

Напомним, правительство Финляндии подало в парламент проект дополнения в бюджет на 2024 год. Он включает также предложение относительно поддержки Украины.