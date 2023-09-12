Росія зрадила Вірменію: Яременко про глухий кут Пашиняна

Нікол Пашинян і Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Вірменія почувається зрадженою росіянами, бо вони так і не змогли допомогти їй втримати окуповану азербайджанську територію Нагорний Карабах.

Премʼєр-міністр країни Нікол Пашинян намагається знайти простір для геополітичних маневрів своєї країни, вихід із глухого кута, в який потрапила його країна. Одним із таких був нещодавній приїзд із гуманітарною місією до України його дружини Анни Акопян.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав український політик та дипломат Богдан Яременко.

"В ході конфлікту навколо Нагірного Карабаху Вірменія, намагаючись утримати окуповану азербайджанську територію, зрозуміла, що покластися на росіян не можна. Питання навіть не в тому, чи будуть росіяни виконувати союзницькі зобовʼязання, а в тому — коли вони тебе зрадять. Вірменія почувається зрадженою, хоча до її політики питань більш, ніж достатньо", — уточнив Яременко.

За його словами, країна перебуває у певній політичній пастці. З одного боку, більше 30 років питання Нагорного Карабаху є питанням номер один як для внутрішньої, так і зовнішньої політики.

Богдан Яременко. Фото: Слуга народу

Політик, який скаже, що дану територію треба повернути Азербайджану і почати вибудовувати із ними якісь відносини, очевидно, не матиме політичних перспектив у Вірменії. Така суспільна думка країни.

Водночас спроби утримання Вірменією Нагірного Карабаху завжди були повʼязані із військовим союзництвом із Росією, нагадує Яременко. За задумом вірмен, Росія мала би гарантувати це, а взамін вірмени торгували суверенітетом, дозволили військову присутність РФ, віддали росіянам основні галузі економіки та промисловості, енергетику, звʼязок.

"Загалом фактично все, що дає прибуток. І ось сьогодні Вірменія зрозуміла все, що треба було зрозуміти про Росію: це була помилкова ставка і неправильна політика", — каже Яременко.

Відтак у Пашиняна прикра ситуація. Він бачить, що Вірменія не зможе втримати Нагорний Карабах, союзників у них практично немає, тому треба шукати нові способи позиціонування. Через союзницькі відносини із Росією, Вірменія не може давати реальні оцінки війни Росії в Україні.

Анна Акопян. Фото: соцмережі

Тому приїзд дружини Пашиняна Анни Акопян до України — це перші спроби Вірменії з точки зору реакції України, адже відносини між обома країнами дуже складні. Навіть негативні, каже Яременко.

"Пашинян намагається знайти простір для геополітичних маневрів своєї країни, вихід із глухого кута, в який потрапила Вірменія. Хочеться, аби вони знайшли вихід і позбулися гирь на руках і ногах як дружба і союзництво із Росією. У нас немає зла на вірменів, і як тільки вони знайдуть вихід із своєї ситуації, Україна досить швидко розвернеться в їхній бік. За нами не стане. Але це віддалене майбутнє", — підсумував Яременко.

Нагадаємо, дружина вірменського премʼєр-міністра Нікола Пашиняна Анна Акопян вперше завітала до України 6 вересня на Саміт перших леді та джентельменів. Вона не вийшла на пресзустріч до журналістів.

Пізніше Вірменія заявила, що приїзд Акопян був гуманітарною місією. Власне, таким чином офіційний Єреван надав Україні першу з початку війни гуманітарну допомогу. Це були гаджети для школярів.