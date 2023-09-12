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Армения чувствует себя преданной россиянами, — Яременко

12 сентября 2023 15:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия предала Армению: Яременко о тупике Пашиняна
Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: росСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Армения чувствует себя преданной россиянами, потому что они так и не смогли помочь ей удержать оккупированную азербайджанскую территорию Нагорный Карабах.

Премьер-министр страны Никол Пашинян пытается найти пространство для геополитических маневров своей страны, выход из тупика, в который попала его страна. Одним из таких был недавний приезд с гуманитарной миссией в Украину его жены Анны Акопян.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал украинский политик и дипломат Богдан Яременко.

"В ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха Армения, пытаясь удержать оккупированную азербайджанскую территорию, поняла, что положиться на россиян нельзя. Вопрос даже не в том, будут ли россияне выполнять союзнические обязательства, а в том — когда они предадут тебя. Армения чувствует себя преданной, хотя к ее политике вопросов более чем достаточно", — уточнил Яременко.

По его словам, страна находится в определенной политической ловушке. С одной стороны, более 30 лет вопрос Нагорного Карабаха является вопросом номер один как для внутренней, так и внешней политики.

Запрет выдачи туристических виз россиянам в Европу
Богдан Яременко. Фото: Слуга народа

Политик, который скажет, что данную территорию нужно вернуть Азербайджану и начать выстраивать с ними какие-то отношения, очевидно, не будет иметь политических перспектив в Армении. Таково общественное мнение страны.

В то же время, попытки содержания Арменией Нагорного Карабаха всегда были связаны с военным союзничеством с Россией, напоминает Яременко. По замыслу армян, Россия должна гарантировать это, а взамен армяне торговали суверенитетом, разрешили военное присутствие РФ, отдали россиянам основные отрасли экономики и промышленности, энергетику, связь.

"В общем, фактически все, что приносит прибыль. И вот сегодня Армения поняла все, что нужно было понять о России: это была ошибочная ставка и неправильная политика", — говорит Яременко.

Следовательно, у Пашиняна досадная ситуация. Он видит, что Армения не сможет удержать Нагорный Карабах, союзников у них практически нет, поэтому нужно искать новые способы позиционирования. Из-за союзнических отношений с Россией, Армения не может давать реальных оценок войны России в Украине.

Жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян
Анна Акопян. Фото: соцсети

Поэтому приезд жены Пашиняна Анны Акопян в Украину — это первые попытки Армении с точки зрения реакции Украины, ведь отношения между обеими странами очень сложные. Даже отрицательные, говорит Яременко.

"Пашинян пытается найти пространство для геополитических маневров своей страны, выход из тупика, в который попала Армения. Хочется, чтобы они нашли выход и избавились от гирь на руках и ногах как дружба и союзничество с Россией. У нас нет зла на армян и как только они найдут выход из своей ситуации, Украина достаточно быстро развернется в их сторону. За нами не станет. Но это отдаленное будущее", — подытожил Яременко.

Напомним, супруга армянского премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян впервые посетила Украину 6 сентября Саммит первых леди и джентельменов. Она не вышла на пресс-встречу журналистам.

Позже Армения заявила, что приезд Акопян был гуманитарной миссией. Собственно, таким образом, официальный Ереван предоставил Украине первую с начала войны гуманитарную помощь. Это были девайсы для школьников.

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