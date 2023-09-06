Зеленська провела саміт перших леді: хто приїхав

Саміт перших Леді та Джентльменів. Фото: ТГ/Олена Зеленська

У середу, 6 вересня, у Києві пройшов третій Саміт перших Леді та Джентльменів. Незважаючи на війну та постійні загрози ракетних атак, що, власне, і відбулося за чотири години до заходу, саміт таки відбувся у столиці, передають Новини.LIVE.

Про що говорили на Саміті

Приїхали перші леді та джентльмени із Чехії, Литви, Естонії та вперше до Києва завітали перші леді Вірменії та Сербії. Не оминув подію і держсекретар Ентоні Блінкен, який перебуває в Україні із дводенним візитом, і, звичайно, глава держави Володимир Зеленський.



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Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Головною темою заходу стало ментальне здоров'я українців.

Невпевненість у майбутньому, загрози глобальних катастроф — загалом є постійними спутниками людей в усьому світі.

Анна Акопян — дружина прем'єр-міністра Вірменії. Фото: Новини.LIVE

А в Україні до цього списку додається ще й війна, каже перша леді Олена Зеленська на відкритті Саміту. А це постійний біль втрат, страх за своє життя, а також повсякденне зіткнення із шокуючими подіями. Відтак неможливо назвати якісним життя, яке сповнене постійного страху та тривог.

Саміт Леді та Джентльменів. Фото: Новини.LIVE

"Вплив війни в Україні на собі відчуває кожна друга людина у світі. Поляки, японці, бразилійці відчувають сум, коли бачать новини із України. А також тривожаться і за своє майбутнє", — говорить Олена Зеленська, перша леді України.

Хто ще був на Саміті першої леді України

Окрім перших леді та джентльменів, гостями саміту стали відомі українські зірки, телеведучі та блогери: Тіна Кароль, Даша Квіткова, Дмитро Монатік, Маша Єфросиніна.

Шон Пенн. Фото: Новини.LIVE

Приїхали також і світові селібріті — американський актор та режисер, відданий прихильник України Шон Пенн та його колега із Великої Британії Стів Фрай. Стів також є відомим активістом у сфері ментального здоров’я.

Стів Фрай. Фото: Новини.LIVE

Результатом саміту перших Леді та Джентльменів стане заснування медичного партнерства між 25 українськими клініками та клінками партнерів на Заході. Відповідні меморандуми про співпрацю підписали прямо у Софії Київській.