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"Виправдовує окупацію України": прокуратура повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту

3 лютого 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блогер-пропагандист виправдовує окупацію України - Офіс Генпрокурора оголосив підозру
Прокуратура повідомила про підозру російському блогеру
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Російський блогер-пропагандист

У матеріалах слідства йдеться, що блогер систематично на YouTube для проєкту WarGonzo та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.

"У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію Росії проти України, окупацію територій нашої держави", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що підозрюваний куратор кількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він неодноразово незаконно в'їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв'ю у так званих голів псевдореспубліки "ЛНР/ДНР" та інших представників самопроголошеної влади.

"У мережі Інтернет є матеріали про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політико-військовому рівні росії, у тому числі особисто від президента держави-агресора", — додали в Офісі Генпрокурора.

Блогер-пропагандист

Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинуватив мільярдера Ілона Маска у допомозі російській пропаганді. Подоляк закликав менше песимізувати українські офіційні акаунти та примусово зменшувати їхнє охоплення. Подоляк запитав мільярдера, може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції.

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