Блогер-пропагандист виправдовує окупацію України - Офіс Генпрокурора оголосив підозру

"Виправдовує окупацію України": прокуратура повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту
Прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
-
Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо
-
Німеччина відправить в Україну 88 танків Leopard 1, — ЗМІ
-
Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в "Борнмуті": скільки отримує українець
-
За тиждень з портів Одещини експортували понад пів мільйона агропродукції
-
Готували теракти і збирали дані про позиції ЗСУ: СБУ викрила російську агентуру на Дніпропетровщині
-
Експерти спрогнозували втрати економіки росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого
-
Фонд держмайна пустить з молотка черговий морпорт
-
Майно Ахметова, Шуфрича і Коломойського: у Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості
-
Розвідка чекає на активні дії на фронті: які терміни
-
У Польщі назвали найгірший сценарій завершення війни
Російський блогер-пропагандист
У матеріалах слідства йдеться, що блогер систематично на YouTube для проєкту WarGonzo та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.
"У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію Росії проти України, окупацію територій нашої держави", — йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що підозрюваний куратор кількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він неодноразово незаконно в'їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв'ю у так званих голів псевдореспубліки "ЛНР/ДНР" та інших представників самопроголошеної влади.
"У мережі Інтернет є матеріали про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політико-військовому рівні росії, у тому числі особисто від президента держави-агресора", — додали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинуватив мільярдера Ілона Маска у допомозі російській пропаганді. Подоляк закликав менше песимізувати українські офіційні акаунти та примусово зменшувати їхнє охоплення. Подоляк запитав мільярдера, може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції.