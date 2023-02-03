Блогер-пропагандист оправдывает оккупацию Украины - Офис Генпрокурора объявило подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении российскому блогеру

Прокуроры Офиса Генпрокурора заочно вынесли подозрение российскому блогеру-пропагандисту. В своих материалах он оправдывает вооруженную агрессию рф и оккупацию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Российский блогер-пропагандист

В материалах следствия говорится, что блоггер систематически на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику.

"В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины, оккупацию территорий нашего государства", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине. Он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых председателей псевдореспублика "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти.

"В сети Интернет есть материалы о получении подозреваемым государственных наград на самом высоком политико-военном уровне рф, в том числе лично от президента государства-агрессора", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил миллиардера Илона Маска в помощи российской пропаганде. Подоляк призвал меньше пессимизировать украинские официальные аккаунты и принудительно уменьшать их охват. Подоляк спросил у миллиардера, может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции.