Скабеева, Лавров, Соловьев: заявления пропагандистов кремля

Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана
Каждый день в эфире российского телевидения пропагандисты кремля отчитываются о ходе боевых действий на территории Украины. Но поскольку фактов, подтверждающих успехи российской армии, нет, в ход идет фантазия Ольги Скабеевой и других приспешников путина. Как от бессилия в россии смешивают грешное с праведным — в подборке Новини.LIVE.
Что знает бог, но не знает Скабеева?
С первых дней полномасштабного вторжения украинцы наблюдают, как вторая армия мира кладет в штаны и убегает домой, пока мир поддерживает Украину. Но пропагандистка Скабеева до сих пор не понимает, почему россию не боятся?
-
В Киеве будут ездить двухэтажные автобусы: что известно
-
Рэпершу alyona alyona прооперировали: какое состояние здоровья у артистки
-
Кровавый теракт в пакистанской мечети: стали известны новые подробности о взрывнике
-
Специалисты объяснили, как говорить с детьми о войне
-
Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка
-
Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето-2023: пригласят звезду ЧМ-2022
-
Скандал на Одесской железной дороге: в регионе украли сотни тонн дизтоплива
-
Финны не хотят ждать Швецию и требуют скорейшего вступления страны в НАТО
-
Обстрел Краматорска: ранения получили шесть человек
-
Первая леди США Джилл Байден стала одной из ведущих премии "Грэмми": кто присоединится к ней
"На самом деле нужно максимально серьезно относиться к тому, что делают американцы. Еще раз задам этот вопрос: по какой причине они перестали нас бояться? Одному богу известно", — задала риторический вопрос Скабеева.
Наверное, что-то случилось pic.twitter.com/6fChMmiFgo— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) January 26, 2023
Война с сатанистами
Записи телефонных разговоров, перехваченные СБУ, давно доказали — в россии родственники военных подводят на калькуляторе доходы, которые могут получить за мужа в пакете. Тем временем их депутаты, посещающие искалеченных солдат в госпиталях, называют войну священной.
"Пока идет вот такое вот сжатое историческое тектоническое движение в виде специальной священной операции, надо вот такие вещи определять в виде законов", — заявил на российском телевидении депутат Дмитрий Песцов, предлагая лишать гражданства сваливших с россии людей, которые не согласны с политикой путина.
С криками о Боге заявлял о священной войне с сатанистами и русский пропагандист Владимир Соловьев: "Аллах Акбар! Элохим гадоль! Бог велик! Мы воюем против сатанистов! Это священная война и мы должны победить!".
Solovyev and holy war против Satanists. pic.twitter.com/nRids4SLa6— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023
Кто создал боевую курицу?
Пока россияне не перестали верить в бандеровских кур, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет США в разработке биологического оружия в Украине и уверяет — запад открещивается от участия во взрывах на "Северном потоке".
"Мы также готовим некоторую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить. А это не только военно-биологические программы США, от которых они пытаются открещиваться, врут как всегда. И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков", — заявил Лавров.
Напомним, в России продолжают взрываться от злобы из-за неудач на фронте, поэтому продолжают раздавать украинофобные заявления. Так, вицеспикер Госдумы Борис Чернышев пожелал украинцам замерзнуть и сгнить.