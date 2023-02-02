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Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

2 февраля 2023 16:31
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Скабеева, Лавров, Соловьев: заявления пропагандистов кремля
Подборка фейковой пропаганды россии
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Каждый день в эфире российского телевидения пропагандисты кремля отчитываются о ходе боевых действий на территории Украины. Но поскольку фактов, подтверждающих успехи российской армии, нет, в ход идет фантазия Ольги Скабеевой и других приспешников путина. Как от бессилия в россии смешивают грешное с праведным — в подборке Новини.LIVE.

Что знает бог, но не знает Скабеева?

С первых дней полномасштабного вторжения украинцы наблюдают, как вторая армия мира кладет в штаны и убегает домой, пока мир поддерживает Украину. Но пропагандистка Скабеева до сих пор не понимает, почему россию не боятся?

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"На самом деле нужно максимально серьезно относиться к тому, что делают американцы. Еще раз задам этот вопрос: по какой причине они перестали нас бояться? Одному богу известно", — задала риторический вопрос Скабеева.

Война с сатанистами

Записи телефонных разговоров, перехваченные СБУ, давно доказали — в россии родственники военных подводят на калькуляторе доходы, которые могут получить за мужа в пакете. Тем временем  их депутаты, посещающие искалеченных солдат в госпиталях, называют войну священной.

"Пока идет вот такое вот сжатое историческое тектоническое движение в виде специальной священной операции, надо вот такие вещи определять в виде законов", — заявил на российском телевидении депутат Дмитрий Песцов, предлагая лишать гражданства сваливших с россии людей, которые не согласны с политикой путина.

С криками о Боге заявлял о священной войне с сатанистами и русский пропагандист Владимир Соловьев: "Аллах Акбар! Элохим гадоль! Бог велик! Мы воюем против сатанистов! Это священная война и мы должны победить!".

Кто создал боевую курицу?

Пока россияне не перестали верить в бандеровских кур, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет США в разработке биологического оружия в Украине и уверяет — запад открещивается от участия во взрывах на "Северном потоке".

"Мы также готовим некоторую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить. А это не только военно-биологические программы США, от которых они пытаются открещиваться, врут как всегда. И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков", — заявил Лавров.

Напомним, в России продолжают взрываться от злобы из-за неудач на фронте, поэтому продолжают раздавать украинофобные заявления. Так, вицеспикер Госдумы Борис Чернышев пожелал украинцам замерзнуть и сгнить.

 


 



 

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