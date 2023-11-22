Вільна й незалежна — Дуда у річницю Майдану звернувся до українців

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: скриншот з відео

Президент Польщі Анджей Дуда з нагоди десятої річниці Євромайдану та Революції гідності заявив, що його країна буде допомагати Україні на шляху до Європейського Союзу і НАТО. За його словами, Польща хоче бачити українців "у європейській сім'ї якомога швидше".

Про це він сказав під час свого відеозвернення.

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Підтримка Польщі

Польський лідер наголосив, що від початку протестів на Майдані громадяни Польщі підтримували українське бажання інтегруватися до Європи.

"Так є і сьогодні. Польща була першою країною, яка після початку російської агресії закликала до негайного надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Кілька днів тому Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ. Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також великий виклик. Хочу запевнити вас, що Польща непохитно стоятиме з вами пліч-о-пліч і підтримуватиме вас у боротьбі з агресором", — зазначив Дуда.

Міцні відносини між країнами

Президент Польщі зауважив, що поляки найкраще розуміють, наскільки величезну ціну необхідно платити за свободу та незалежність.

"Вільна й незалежна Україна, а також хороші й засновані на взаємоповазі партнерські відносини між нашими народами мають фундаментальне значення для мене і моїх співвітчизників. Я вірю, що ми й далі розвиватимемо їх у цьому дусі", — додав він.

Нагадаємо, 11 листопада Польща відзначала День незалежності. З нагоди свята країни-сусідки Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та привітав усіх поляків.