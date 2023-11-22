Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Свободная и независимая — Дуда в годовщину Майдана обратился к украинцам arrow

Свободная и независимая — Дуда в годовщину Майдана обратился к украинцам

22 ноября 2023 00:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Свободная и независимая — Дуда в годовщину Майдана обратился к украинцам
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Польши Анджей Дуда по случаю десятилетия Евромайдана и Революции достоинства заявил, что его страна будет помогать Украине на пути в Европейский Союз и НАТО. По его словам, Польша хочет видеть украинцев "в европейской семье как можно скорее".

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

Читайте также:

Поддержка Польши

Польский лидер подчеркнул, что с самого начала протестов на Майдане граждане Польши поддерживали украинское желание интегрироваться в Европу.

"Так есть и сегодня. Польша была первой страной, которая после начала российской агрессии призвала к немедленному предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Несколько дней назад Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении. Это большой успех, с которым я вас поздравляю, но это также большой вызов. Хочу заверить вас, что Польша будет стоять с вами бок о бок и будет поддерживать вас в борьбе с агрессором", — отметил Дуда.

Крепкие отношения между странами

Президент Польши отметил, что поляки лучше понимают, насколько огромную цену необходимо платить за свободу и независимость.

"Свободная и независимая Украина, а также хорошие и основанные на взаимоуважении партнерские отношения между нашими народами имеют фундаментальное значение для меня и моих соотечественников. Я верю, что мы будем и дальше развивать их в этом духе", — добавил он.

Напомним, 11 ноября Польша отмечала День Независимости. По случаю праздника страны-соседки Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил всех поляков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме