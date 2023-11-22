Свободная и независимая — Дуда в годовщину Майдана обратился к украинцам

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: скриншот с видео

Президент Польши Анджей Дуда по случаю десятилетия Евромайдана и Революции достоинства заявил, что его страна будет помогать Украине на пути в Европейский Союз и НАТО. По его словам, Польша хочет видеть украинцев "в европейской семье как можно скорее".

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

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Поддержка Польши

Польский лидер подчеркнул, что с самого начала протестов на Майдане граждане Польши поддерживали украинское желание интегрироваться в Европу.

"Так есть и сегодня. Польша была первой страной, которая после начала российской агрессии призвала к немедленному предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Несколько дней назад Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении. Это большой успех, с которым я вас поздравляю, но это также большой вызов. Хочу заверить вас, что Польша будет стоять с вами бок о бок и будет поддерживать вас в борьбе с агрессором", — отметил Дуда.

Крепкие отношения между странами

Президент Польши отметил, что поляки лучше понимают, насколько огромную цену необходимо платить за свободу и независимость.

"Свободная и независимая Украина, а также хорошие и основанные на взаимоуважении партнерские отношения между нашими народами имеют фундаментальное значение для меня и моих соотечественников. Я верю, что мы будем и дальше развивать их в этом духе", — добавил он.

Напомним, 11 ноября Польша отмечала День Независимости. По случаю праздника страны-соседки Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил всех поляков.