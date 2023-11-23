Виконавчий комітет Євросоюзу схвалив надання Угорщині 900 млн євро

Європарламент. Фото: Daniel Kalker

Виконавчий комітет Європейського Союзу в четвер схвалив надання 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її замороженої частки коштів на відновлення. Це зробили з метою подолання вето Будапешта на допомогу Україні.

Про це повідомляє REUTERS.

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Угорщина проти надання військової допомоги Україні

Європейська комісія виключила Угорщину з постпандемічного економічного стимулювання блоку через занепокоєння щодо корупції та відступу від демократичних стримувань і противаг за часів прем’єр-міністра Віктора Орбана. Політик, який розповідає про свої зв’язки з Москвою, каже, що Угорщина не більш корумпована, ніж інші країни ЄС.

Своєю чергою, Угорщина заблокувала рішення ЄС, які, як очікується, нададуть Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги до 2027 року та розпочнуть переговори про вступ України в ЄС. Будапешт також заблокував план надання Києву військової допомоги у розмірі 20 мільярдів євро та не підтримує санкції проти Росії.

Дії Угорщини спрямовані на погіршення репутації Євросоюзу

Будапешт розгорнув рекламну кампанію, що паплюжить Європейську комісію, а партія Орбана "Фідес" просуває законопроєкт про "захист національного суверенітету" від іноземного втручання — обидва кроки підвищують ставки в зіткненнях Угорщини з ЄС.

"Крім того, ринки розуміють, що це лише початок, і, можливо, знадобиться більший імпульс, щоб поставити форинт на шлях зміцнення", — сказав угорський валютний трейдер.

Розблокування угорських коштів в ЄС

Головний представник Угорщини у ЄС Тібор Наврачіч заявив, що Будапешт продовжить переговори з Брюсселем, щоб розблокувати "всі кошти ЄС, на які ми маємо право, якомога швидше".

Офіційні особи ЄС заявили, що змінений план відновлення Угорщини коштує 10,4 мільярда євро протягом кількох років — або близько 5% ВВП Угорщини у 2023 році, включаючи 4,6 мільярда євро в рамках RePowerEU.

На що підуть кошти спрямовані в Угорщину

Представники ЄС заявили, що Угорщина використає гроші RePowerEU для модернізації свого сектору електроенергії за допомогою розумних лічильників і цифровізації енергетичних компаній.

Офіційні особи ЄС очікують, що наступного року відбудуться дві виплати приблизно по 460 мільйонів євро кожна.

Вимоги ЄС до Угорщини

Також вони вимагають, щоб Угорщина відповідала умовам ЄС щодо боротьби з корупцією та забезпечення незалежності судової системи, зокрема, щоб отримати більше доступу до коштів.

"ЄС розглядає можливість розблокування допомоги Угорщині, щоб заручитися підтримкою Будапешта для України. Однак нещодавно джерела, залучені до підготовки саміту лідерів ЄС 14-15 грудня для обговорення України, висловили дедалі більший скептицизм щодо того, що на Орбана можна вплинути", — повідомляється в REUTERS.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що Угорщина не зможе заблокувати початок переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу. Інші держави-члени цього не допустять.

Протистояння між Брюсселем і Будапештом набрало нових обертів. Це сталося після того, як двоє єврокомісарів заявили, що виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати мільйони євро для відновлення Угорщини.