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Исполнительный комитет Евросоюза одобрил предоставление Венгрии 900 млн евро

23 ноября 2023 17:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Исполнительный комитет Евросоюза одобрил предоставление Венгрии 900 млн евро
Европарламент. Фото: Daniel Kalker
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Исполнительный комитет Европейского Союза в четверг одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках ее замороженной доли средств на восстановление. Это сделали с целью преодоления вето Будапешта на помощь Украине.

Об этом сообщает REUTERS.

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Венгрия против оказания военной помощи Украине

Европейская комиссия исключила Венгрию из постпандемического экономического стимулирования блока из-за беспокойства по поводу коррупции и отступления от демократических сдерживаний, и противовесов во времена премьер-министра Виктора Орбана. Политик, рассказывающий о своих связях с Москвой, говорит, что Венгрия не более коррумпирована, чем другие страны ЕС.

В свою очередь Венгрия заблокировала решения ЕС, которые, как ожидается, предоставят Украине 50 миллиардов евро экономической помощи к 2027 году и начнут переговоры о вступлении Украины в ЕС. Будапешт также заблокировал план предоставления Киеву военной помощи в размере 20 миллиардов евро и не поддерживает санкции против России.

Действия Венгрии направлены на ухудшение репутации Евросоюза

Будапешт развернул рекламную кампанию, порочащую Европейскую комиссию, а партия Орбана "Фидес" продвигает законопроект о "защите национального суверенитета" от иностранного вмешательства – оба шага повышают ставки в столкновениях Венгрии с ЕС.

"Кроме того, рынки понимают, что это только начало, и, возможно, понадобится больший импульс, чтобы поставить форинт на путь укрепления", — сказал венгерский валютный трейдер.

Разблокировка венгерских средств в ЕС

Главный представитель Венгрии в ЕС Тибор Наврачич заявил, что Будапешт продолжит переговоры с Брюсселем, чтобы разблокировать "все средства ЕС, на которые мы имеем право, как можно скорее".

Официальные лица ЕС заявили, что измененный план восстановления Венгрии стоит 10,4 миллиарда евро за несколько лет — или около 5% ВВП Венгрии в 2023 году, включая 4,6 миллиарда евро в рамках RePowerEU.

На что пойдут средства, направленные в Венгрию

Представители ЕС заявили, что Венгрия использует деньги RePowerEU для модернизации своего сектора электроэнергии с использованием умных счетчиков и цифровизации энергетических компаний.

Официальные лица ЕС ожидают, что в следующем году состоятся две выплаты примерно по 460 миллионов евро каждая.

Требования ЕС в Венгрию

Также они требуют, чтобы Венгрия отвечала условиям ЕС по борьбе с коррупцией и обеспечению независимости судебной системы, в частности, чтобы получить больше доступа к средствам.

"ЕС рассматривает возможность разблокирования помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако недавно источники, вовлеченные в подготовку саммита лидеров ЕС 14-15 декабря для обсуждения Украины, выразили все больший скептицизм относительно того, что на Орбана можно повлиять", — сообщается в REUTERS.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что Венгрия не сможет заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Остальные государства-члены этого не допустят.

Противостояние между Брюсселем и Будапештом набрало новые обороты. Это произошло после того, как два еврокомиссара заявили, что исполнительные власти Европейского Союза не готовы разблокировать миллионы евро для восстановления Венгрии.

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