Український офіцер охарактеризував російський парад у Москві

На параді 9 травня в Москві будо дуже мало танків. Фото: росЗМІ

Влада Російської Федерації суттєво скоротила військовий парад у Москві на честь 9 травня. Заявлену раніше участь у події 10 тисяч осіб і багато бойової наземної та повітряної техніки продемонстровано не було.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Парад був куций. Замість заявлених 10 тисяч особового складу було 8 тисяч, техніки — всього 50 одиниць", — сказав Селезньов.

За його словами, обіцялося також, що у параді візьме участь російська бронетехніка, яка пройшла апгрейд у так званій СВО. Однак нічого цього не було.

"Найбільш уважний глядач, — звернув увагу Селезньов, — побачив там лише три танки Т-34-85, а з нової — колісні бронетранспортери, вироблені корпорацією КамАЗ. Не зрозуміло, чому відмовилися від повітряної частини параду".

Як зазначив український офіцер, такий стан урочистого військового дійства говорить про те, що парад у Москві був дуже серйозно скорегований у бік зменшення особового складу та техніки.

"Адже парад це — демонстрація сили, могутності бойових можливостей держави. А росіянам, схоже, хвалитися вже особливо немає чим. Який сенс показувати велику кількість бронетехніки, якщо російська армія на полі бою в Україні нічого не зможе зробити. З іншого боку, влада, вирішила не ставити у незручний становище своїх військових, які питають, де техніка на війні", — прокоментував подію Селезньов.

Що відбувалося на параді у Москві

У столиці Росії Москві 9 травня відбувається парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній проти України.

Також ми повідомляли, що на так званий "парад перемоги" у Москві Путіну вдалося затягнути аж сімох очільників сусідніх держав. Зокрема, 9 травня на Красній площі поруч із президентом РФ позували перед телекамерами Садир Жапаров (Киргизстан), Нікол Пашинян (Арменія), Шавкат Мірзійоєв (Узбекистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Емомалі Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Цікаво, що, за спостереженням російських блогерів, у Росії на параді до Дня Перемоги в Москві поруч із Путіним сиділи колишні члени НКВС та КДБ, які вбивали, катували та переслідували невинних людей. Наголошується, що вони не брали участі у бойових діях Другої світової війні.