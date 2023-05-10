Украинский офицер охарактеризовал российский парад в Москве

На параде 9 мая в Москве было очень мало танков. Фото: росСМИ

Власти Российской Федерации существенно сократили военный парад в Москве в честь 9 мая. Заявленное ранее участие в шествии 10 тысяч человек и много боевой наземной и воздушной техники продемонстрировано не были.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Парад был куцый. Вместо заявленных 10 тысяч личного состава было 8 тысяч, техники — всего 50 единиц", — сказал Селезнев.

По его словам, обещалось также, что в параде примет участие российская бронетехника, прошедшая апгрейд в так называемом СВО. Однако ничего этого не было.

"Самый внимательный зритель, — обратил внимание Селезнев, — увидел там лишь три танка Т-34-85, а из нового — колесные бронетранспортеры, произведенные корпорацией КамАЗ. Не понятно, почему отказались от воздушной части парада".

Как отметил украинский офицер, такое состояние торжественного военного действа говорит о том, что парад в Москве был очень серьезно скорректирован в сторону уменьшения личного состава и техники.

"Ведь парад это — демонстрация силы, могущества боевых возможностей государства. А россиянам, похоже, хвастаться уже особенно нечем. Какой смысл показывать большое количество бронетехники, если российская армия на поле боя в Украине ничего не может сделать. С другой стороны, власть, видимо, решила не ставить в неудобное положение своих военных, которые спрашивают, где техника на войне", — прокомментировал событие Селезнев.

Что происходило на параде в Москве

В столице России Москве 9 мая проходил парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Также мы сообщали, что на так называемый "парад победы" в Москве Путину удалось затянуть семь членов соседних государств. 9 мая на Красной площади рядом с президентом РФ позировали перед телекамерами Садыр Жапаров (Кыргызстан), Никол Пашинян (Армения), Шавкат Мирзиоев (Узбекистан), Касим-Жомарт Токаев (Казахстан), Эмомали Рахмон (Таджикимен), Сердар Берды. а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Любопытно, что, по наблюдениям российских блогеров, на параде ко Дню Победы в Москве рядом с Путиным сидели бывшие члены НКВД и КГБ, которые убивали, пытали и преследовали невинных людей. Отмечается, что они не участвовали в боевых действиях второй мировой войны.