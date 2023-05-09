У Москві розпочався парад: Путін заявив, що пишається убивцями із "СВО"

Путін іде на парад із президентами двох пострадянських країн. Фото: Reuters/Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool

В столиці Росії Москві відбувається парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.

Про це Володимир Путін заявив у своєму виступі на Червоній площі.

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У столиці країни-агресора відбувається парад на честь Дня Перемоги.

У святкуваннях взяв участь президент Росії Володимир Путін, а також кілька глав держав з пострадянського простору.

Путін говорив не про ту війну

Свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України.

Так, він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Також Путін наголосив, що "проти Росії розв’язана справжня війна".

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України наголосив, що російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.