У Москві розпочався парад: Путін заявив, що пишається убивцями із "СВО"
В столиці Росії Москві відбувається парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.
Про це Володимир Путін заявив у своєму виступі на Червоній площі.
Парад в Москві
У столиці країни-агресора відбувається парад на честь Дня Перемоги.
У святкуваннях взяв участь президент Росії Володимир Путін, а також кілька глав держав з пострадянського простору.
Путін говорив не про ту війну
Свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України.
Так, він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".
Також Путін наголосив, що "проти Росії розв’язана справжня війна".
Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України наголосив, що російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.