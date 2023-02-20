Подоляк назвав війну в Україні глобальним кофліктом

"Війна з рф — глобальний конфлікт, що стосується ядерної та продовольчої безпеки світу", — Подоляк
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна між Росією та Україною не є локальним конфліктом. Це пов'язано з тим, що війна торкається глобальних питань, включаючи продовольчу та ядерну безпеку, міжнародне право та відповідальність за найжахливіші злочини проти людства.
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
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Заява Подоляка
За словами радника, наслідки цієї війни матимуть системні наслідки для всього світу.
"Війна в Україні є глобальним конфліктом, оскільки торкається глобальної продовольчої та ядерної безпеки, загальних принципів міжнародного права і важливості покарання за найгірші злочини проти людства. Отже, наслідки війни будуть системними для миру в цілому. Або/або", — написав Подоляк.
Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що поки що Україна не бачить біля своїх кордонів суттєвої кількості російської авіатехніки, яка б на щось вплинула. У той самий час не можна відкидати ірраціональне мислення ворога. Не виключено, що він може використовувати авіацію тактичного рівня, щоби показати, що ще щось може.
Крім того, в ОП розповіли, чого чекати від росії 24 лютого. Окупанти намагаються накопичити ракети, які використовують для масованої атаки.