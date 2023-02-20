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“Война с рф — глобальный конфликт, затрагивающий ядерную и продовольственную безопасность мира”, — Подоляк

20 февраля 2023 12:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк назвал войну в Украине глобальным кофликтом
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война между рф и Украиной не является локальным конфликтом. Это связано с тем, что война затрагивает глобальные вопросы, включая продовольственную и ядерную безопасность, международное право и ответственность за наиболее ужасные преступления против человечества. 

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

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По словам советника, последствия этой войны будут иметь системные последствия для всего мира.

"Война в Украине является глобальным конфликтом, поскольку затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность, общие принципы международного права и важность наказания за самые плохие преступления против человечества. Следовательно, последствия войны будут системными для мира в целом. Или/или", — написал Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что пока Украина не видит у своих границ существенного количества российской авиатехники, которая бы на что-то повлияла. В то же время нельзя отвергать иррациональное мышление врага. Не исключено, что он может использовать авиацию тактического уровня, чтобы показать, что еще что-то может.

Кроме того, в ОП рассказали, чего ждать от россии 24 февраля. Оккупанты пытаются накопить ракеты, которые используют для массированной атаки.

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